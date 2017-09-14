Саакашвілі поїхав у бік румунського кордону після виступу у Чернівцях

Увечері 13 вересня, близько 20:00, колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі після виступу у Чернівцях поїхав у бік румунського кордону. Про це повідомляє ТСН.

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Після того, як політик у супроводі кортежу залишив Чернівці, він направився у бік кордону. Помітивши автомобіль знімальної групи, кортеж збільшив швидкість й відірвався від журналістів.

За даними ТСН, румунський кордон Саакашвілі не перетинав.

Як повідомляв УНІАН, під час виступу у Чернівцях Саакашвілі заявив про намір провести мітинг у Києві 19 вересня.

Зокрема, кажучи про плани на найближчий час, Саакашвілі заявив, що продовжуватиме їздити населеними пунктами України.

Нагадаємо, позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської облдержадміністрації Саакашвілі 10 вересня вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині».

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально «внесли» їх на територію України.

Президент України Петро Порошенко назвав злочином інцидент на українсько-польському кордоні за участі Саакашвілі, оскільки було порушено конституційний принцип недоторканності державного кордону.