Лавринович прийшов до Печерського суду з групою підтримки в особі Добкіна і Новинського

Колишній міністр юстиції часів президентства Віктора Януковича Олександр Лавринович, якого Генпрокуратура підозрює в насильницькому захопленні влади у неконституційний спосіб, прийшов до Печерського суду Києва, де сьогодні має розглядатися клопотання ГПУ про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Читайте такожСправа про конституційний переворот: екс-міністру Лавриновичу вручили копію клопотання про арештЯк передає кореспондент УНІАН, попри те, що початок засідання суду призначено на 17 годину, воно ще не розпочалося.

Як пояснив сам Лавринович, суддя наразі ще зайнята в іншому засіданні.

Окрім того, слід зауважити, що Лавринович прийшов без адвоката і пояснив, що його захисник Євген Солодко наразі перебуває на іншому судовому засіданні і тому запізнюється.

Крім того, він повідомив, що готовий до будь-якого розвитку подій, зокрема і до арешту: “я не вважаю, що все безнадійно, я тверезо дивлюсь на речі. Я сподіваюсь, що побутові питання це є другорядна річ, я за своє життя жив у різних умовах, тому мене це не хвилює”, - сказав Лавринович, відповідаючи на запитання, чи готовий він до арешту та перебування у слідчому ізоляторі.

Також він додав, що готовий і сам себе захищати. В той же час він визнав, що у кримінальних провадженнях наявність адвоката для підозрюваного є обов’язковою.

До Печерського суду Києва підтримати екс-міністра юстиції Лавриновича прийшли народні депутати Вадим Новинський та Михайло Добкін.

“Поки що моїх справ у цьому суді немає на розгляді. Я прийшов морально підтримати Олександра Володимировича”, - наголосив Новинський, якого ГПУ підозрює у причетності до організації незаконного позбавлення волі впродовж 179 днів помічника митрополита Володимира архієпископа Олександра Драбинка.

Також Новинський заявив, що підозра, висунута Лавриновичу, є політично вмотивованою. “Якби було хоч щось у цій справі, то цю справу підняли ще б у 2014 році”, - сказав депутат.

Крім того, підтримати Лавриновича прийшов ще один народний депутат, проти якого теж порушено кримінальне провадження – Добкін. Генпрокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Департамент спеціальних розслідувань ГПУ розслідує справу про конституційний переворот 2010 року, що призвів до захоплення влади шляхом розширення у неконституційний спосіб повноважень президента за рахунок звуження ролі та повноважень парламенту й уряду.

Підозрюваними у цьому кримінальному провадженні є екс-президент Віктор Янукович та екс-міністр юстиції Лавринович. Їх підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій).

Луценко пояснив, що Янукович та Лавринович підозрюються у захопленні державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення Верховної Ради, зміни чинної Конституції через внесення до держреєстру нормативно-правових актів тексту Конституції в редакції 1996 року та її офіційної публікації.

7 вересня слідчі ГПУ вручили Лавриновичу повідомлення про підозру та викликали на допит.