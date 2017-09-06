Прокуратура завтра чекає Лавриновича на допит у справі про узурпацію влади

Генеральна прокуратура України оголосила про підозру у захопленні влади колишньому президенту України Віктору Януковичу та екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу 1 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу журналістам повідомив начальник відділу процесуального керівництва Департаменту спецрозслідувань ГПУ Олексій Донський.

За словами Донського, 1 вересня слідчий зателефонував Лавриновичу і повідомив, що він є підозрюваний. Також екс-міністру було запропоновано до 5 години вечора з’явитися до слідчого, на що Лавринович відповів, що перебуває в горах і прийти не зможе.

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Слідчий зауважив, що в такому разі повідомлення про підозру йому буде надіслано на всі відомі слідству його адреси, зокрема на місце його реєстрації, яке співпадає з місцем проживання.

Також Донський додав, що аналогічна підозра повідомлена Януковичу, а також колишньому заступнику міністра юстиції Володимиру Богатиру

Прокурор повідомив, що Лавриновича викликано на допит до слідчого Генпрокуратури на завтра, 7 вересня, якщо він не з’явиться, то буде розглянуто питання про його привід для проведення слідчих дій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Департаментом спеціальних розслідувань ГПУ розслідується справа Конституційного перевороту 2010 року, який привів до захоплення державної влади шляхом розширення у неконституційний спосіб повноважень президента України за рахунок звуження ролі та повноважень парламенту і уряду.

"На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 109 КК України екс-президенту В.Януковичу та екс-міністру юстиції О.Лавриновичу у вчиненні спільно з іншими особами захоплення державної влади, у тому числі шляхом вжиття заходів до незаконної, без рішення єдиного органу законодавчої влади в Україні – Верховної Ради України, зміни діючої Конституції України через внесення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів тексту Конституції України в редакції 1996 року та її офіційної публікації", - повідомив Луценко.