Добкін програв апеляцію: суд залишив без змін запобіжний захід

Колегія суддів Апеляційного суду Києва не задовольнила клопотання народного депутата Михайла Добкіна, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та сприянні шахрайству, про скасування рішення Печерського райсуду столиці щодо обрання йому запобіжного заходу.

Як передає кореспондент УНІАН, залишено у силі рішення суду першої інстанції.

Таким чином, Добкін перебуватиме під заставою в 50 млн грн і носитиме електронний браслет до 14 вересня.

По завершенню судового засідання він заявив, що подасть скаргу до Європейського суду з прав людини, оскільки кримінальне провадження проти себе вважає політично вмотивованим.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня дала згоду на позбавлення депутатської недоторканності, затримання і арешт Добкіна.

Генпрокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін відкидає всі звинувачення і запевняє, що Харківська міськрада не приймала протизаконних рішень, коли він був мером міста.

15 липня суд постановив заарештувати депутата до 14 вересня з можливістю внесення застави в розмірі 50 млн грн. Заставу за Добкіна внесли співголова "Опозиційного блоку" Борис Колесніков і народний депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський.