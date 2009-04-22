Ахметов на виборах може підкласти свиню Януковичу?

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ стане найбільш передбачуваним опонентом на президентських виборах, протистояння з яким буде найбільш бажаним для всіх основних кандидатів на пост Президента України. Так прокоментував заяву В.ЯНУКОВИЧА про свою участь у президентських виборах заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі АМС.

«В.ЯНУКОВИЧ поза сумнівом буде найзручнішим опонентом для будь-кого з топ-політиків, які беруть участь у виборах. Це пояснюється, перш за все, жорсткою локалізацією електоральної ніші, консервативним іміджем й істотним зниженням мотивації виборця. В.ЯНУКОВИЧ чи не найбільшою мірою страждатиме від політичної апатії населення та зниженні довіри до політичних інститутів. Крім усього іншого, характер виборчої кампанії цього кандидата та ефективні принципи протистояння з ним можна прорахувати наперед. Це означає, що шанси на перемогу з ним має не тільки Юлія ТИМОШЕНКО, але навіть Арсеній ЯЦЕНЮК і Володимир ЛИТВИН».

На думку О.ГОЛОБУЦЬКОГО, можна прогнозувати участь у виборчій кампанії ще ряду кандидатів, які розмиватимуть електоральну зону В.ЯНУКОВИЧА. «Поза сумнівом, майбутня виборча кампанія не обійдеться без технічних кандидатів, які претендують на відбір голосів у В.ЯНУКОВИЧА", - говорить експерт. Проте, вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, "найстрашнішим для нього та його команди буде розробка й демонстрація месиджів від знакових людей, які раніше його підтримували, щодо невідповідності іміджу цього кандидата тим цінностям, які раніше їх об`єднували. Йдеться про позицію команди Рината АХМЕТОВА, яка цілком може зіграти свою гру на цих виборах».