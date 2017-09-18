Чому стає небезпечно їздити в Білорусь

Не думаю, що історія з арештованим Павлом Грибом, який поїхав до Білорусі, а опинився у Краснодарі, є окремим і поодиноким випадком. На мій погляд, цей випадок — відпрацювання нової методики дестабілізації ситуації або суспільної настроїв, аби викликати невпевненість, неспокій. А також це прояв суто ревнивого російського «підпартачування» будь-якої можливості співпраці України та Білорусі на державному, економічному чи приватному рівні. Адже ця співпраця в усі часи, не залежно від того, якими були політичні відносини між Україною і Білорусією, дуже активно розвивалася. І ці контакти, коли велетенська кількість людей їздила з однієї країни в іншу, теж чомусь не подобалися Росії.

Чому затриманий був саме Павло Гриб, мені не зрозуміло, але з усього виглядає, що готували пастку саме на нього. Втім, це можна було зробити відносного будь-якого бізнесмена або людини, яка побувала в АТО (мобілізовані або добровольці). Адже це часто представники середнього класу, які займаються якимось бізнесом, нехай і дрібним, та їздять у Білорусь. Є й люди, які бажають оминути наші страшні черги на кордоні, тому їдуть через білоруську територію до польського кордону. Я сам колись використовував такий шлях, але вже, напевно, не ризикну. Тобто можна було вибрати кого завгодно…

Думаю, що це є відпрацьовуванням методики, аби подивитися, яка буде реакція, чи буде це якимось чином висвітлюватися в міжнародних організаціях, бо українську реакцію Росія все одно буде ігнорувати. Тож це навряд чи поодинокий випадок. Навпаки, надалі можна чогось такого очікувати.

«Голубі каски» не тільки можуть, але й зобов’язані стріляти, коли відбувається порушення перемир’я. Вони мають право відкривати вогонь

Бої на фронті так чи інакше почнуть стихати. Коли вже пішла розмова про введення «голубих касок», то з яким би мандатом вони туди не зайшли, це будуть не ОБСЄшники, а це ті, хто має право на насильство. «Голубі каски» не тільки можуть, але й зобов’язані стріляти, коли відбувається порушення перемир’я. Вони мають право відкривати вогонь. І за кілька місяців або за півроку вогонь там вщухне. Тож Москві доводиться вигадувати щось нове, нові способи дестабілізації ситуації в Україні. І ми вже це бачимо: це — вибухи автомобілів у Києві, у яких можуть бути громадяни, які, так чи інакше, неугодні Росії. І, напевно, ще буде кілька дестабілізуючих негативних сценаріїв розроблятися в Росії.

Такого роду викрадення дуже зручні для Росії, тому що є багатоплановий результат. Тож викрадення українців, у тому числі, у Білорусі, будуть і в майбутньому

Такого роду викрадення дуже зручні для Росії, тому що є багатоплановий результат. Тож викрадення українців, у тому числі, у Білорусі, будуть і в майбутньому. Цього треба остерігатися.

У мене є ще одне погане припущення, яке ми зможемо перевірити найближчим часом. Можливо, затримання Гриба трапилося зарано, можливо, пішов сильніший, ніж очікувалося, розголос, тому росіяни змушені були «засвітити», що Павло перебуває у Краснодарі. Але я не виключаю, що можуть бути нові викрадення людей (можливо, й у випадку з Грибом на це орієнтувалися) як провокації під час військових навчань «Захід-2017». Мене це тривожить, бо це викрадення може бути симптоматичним.

Так само можна викрасти людину, в якої є хоча б якась прив’язка до патріотичного спрямування, до служби в АТО чи до армії (не знаю, чи мав особисто Гриб відношення до армії, але його батько — військовий). Тобто російські спецслужби вишукуватимуть якусь річ, яка б для російської публіки могла б стати дрібним маркером. Таку людину викрадатимуть, вона зникатиме на кілька днів, а після того її знаходитимуть неживою з якимись картами або вибухівкою в зоні проведення навчань, або просто будуть тероризувати людину так, що вона візьме на себе всю відповідальність за якийсь злочин, якого вона не скоювала.

Тобто російські спецслужби можуть спробувати організувати провокацію, аби показати, що українські патріоти, «АТОвці» або родичі військових хотіли, наприклад, вчинити диверсію під час військових навчань на території Білорусі «Захід-2017». Така провокація не веде до автоматичного посилення військового протистояння, але вона може бути використана в політичному і дипломатичному плані.

Тарас Чорновіл, політичний аналітик