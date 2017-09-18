Порошенко: 10 тисяч українців віддали життя за право остаточно попрощатись із "російською імперією"
10 тисяч українців, в тому числі 2,7 тисяч українських воїнів, віддали своє життя за право Україні відновити незалежність, нагадав Порошенко.
Президент України Петро Порошенко повідомив, що за час проведення антитерористичної операції на Донбасі загинули 10 тис. українців, в тому числі 2,7 тис. українських військовослужбовців. Про це президент заявив під час зустрічі з лідерами української громади та кримськотатарських організацій США сьогодні у Нью-Йорку.
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«Українці є нація миру, ми нікого не хочемо вбивати, але наша держава, наш народ заплатив надзвичайно високу ціну – 10 тисяч українців, в тому числі 2,7 тис. українських воїнів віддали своє життя лише за право Україні називатися незалежною нацією, відновити нашу незалежність і також за право остаточно попрощатись з «російською імперією», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, Порошенко прибув у Нью-Йорк для участі в засіданні Генеральної асамблеї Організації об'єднаних націй.