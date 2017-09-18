Порошенко: 10 тисяч українців віддали життя за право остаточно попрощатись із "російською імперією"

Президент України Петро Порошенко повідомив, що за час проведення антитерористичної операції на Донбасі загинули 10 тис. українців, в тому числі 2,7 тис. українських військовослужбовців. Про це президент заявив під час зустрічі з лідерами української громади та кримськотатарських організацій США сьогодні у Нью-Йорку.

Читайте такожЗаконопроект про реінтеграцію Донбасу може бути представлений після повернення Порошенка зі США

«Українці є нація миру, ми нікого не хочемо вбивати, але наша держава, наш народ заплатив надзвичайно високу ціну – 10 тисяч українців, в тому числі 2,7 тис. українських воїнів віддали своє життя лише за право Україні називатися незалежною нацією, відновити нашу незалежність і також за право остаточно попрощатись з «російською імперією», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко прибув у Нью-Йорк для участі в засіданні Генеральної асамблеї Організації об'єднаних націй.