Пожежа в дитячому таборі: мер Одеси відсторонив трьох чиновників

Після трагедії в одеському оздоровчому таборі "Вікторія", де загинули в ніч на 16 вересня троє дітей, міський голова Геннадій Труханов відсторонив від посад на період розслідування ще трьох чиновників міськради. Про це повідомила депутат міськради Ганна Позднякова на сторінці в Facebook.

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"Тільки що на погоджувальній раді стало відомо, мер відсторонив від займаних посад чиновників, у віданні яких був дитячий табір "Вікторія": віце-мера з гуманітарних питань, голову управління капітального будівництва, керівника міського ДАБКу", - зазначила Позднякова.

Також рекомендується на сесії міськради обговорити питання про створення робочої групи для проведення внутрішнього розслідування причин і обставин, що призвели до трагедії.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі стався пізно ввечері 15 вересня. Корпус, де спалахнула пожежа, вигорів ущент. При розборі обгорілих руїн були виявлені останки двох дівчаток, через деякий час були виявлені фрагменти ще одного тіла.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Затримані директор «Вікторії» Петрос Саркісян і вихователька Наталія Янчик, яка за функціональними обов'язками повинна відповідати за пожежну безпеку. Їм повідомлено про підозру. 18 вересня суд заарештував обох без права внесення застави.