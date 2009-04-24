Суд визнав незаконним звільнення Піскуна з посади генпрокурора

Окружний апеляційний адміністративний суд Києва сьогодні, 24 квітня, визнав незаконним Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 24 травня 2007 р. № 469/2007 “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 26 квітня 2007 року № 357”. Указом від 26 квітня 2007 року Святослав ПІСКУН був поновлений на посаді генерального прокурора України.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар народного депутата України від Партії регіонів С.ПІСКУНА Дмитро ПОНАМАРЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2007 р., Президент поновив С.ПІСКУНА на посаді генерального прокурора України на виконання рішення Шевченківського районного суду міста Києва.

Водночас, 24 травня 2007 року В.ЮЩЕНКО підписав Указ № 469/2007 “Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 26 квітня 2007 року № 357”.

Як йдеться в оприлюдненому Офіційним інтернет-представництвом глави держави документі, “з метою забезпечення виконання норм Конституції України щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності та відповідно до статті 5 Закону України «Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності» визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 26 квітня 2007 року № 357 «Питання С.Піскуна».

С.ПІСКУН оскаржив цей указ.