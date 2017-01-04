Порошенко підписав закон, який дозволяє військовим достроково розривати контракти

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби».

Як повідомили у прес-службі глави держави, реалізація закону дозволяє унормувати деякі питання, пов’язані з прийняттям, продовженням та звільненням громадян з військової служби.

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Зокрема, дасть можливість військовослужбовцям, які проходять військову службу за різними видами контрактів в особливий період, за бажанням продовжити військову службу за новим контрактом або звільнитися з військової служби.

«Це дає вам можливість завершити контракт з тими, хто вирішив повернутися додому, але разом з тим – ні на йоту не знизити боєздатність і боєготовність частин і підрозділів, в першу чергу тих, які знаходяться у зоні проведення АТО, бойових операцій із захисту нашої держави», - сказав Порошенко під час підписання закону, яке відбулося у присутності міністра оборони Степана Полторака та начальника Генерального штабу Віктора Муженка.

«Тим громадянам України, які уклали фактично безстроковий контракт під час особливого періоду, ми даємо можливість відновити справедливість і дати можливість командирам забезпечити їх звільнення», - зауважив Порошенко.

Разом з тим президент звернув увагу на те, що заміна особового складу здійснюватиметься поетапно. Законом встановлюється, що право на звільнення з військової служби набувають військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, дію якого було продовжено понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації та які вислужили не менше 18 місяців з дати його продовження. Також звільнитися мають право військові, що уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом.

Порошенко також наголосив, що укладання контрактів йде відповідно до графіка. «Ми стрімко наближаємося до 70-ти тисяч, і це свідчить про дуже високий рівень і патріотизму, і готовності зі зброєю в руках захищати Україну», - сказав він. «Ми дійсно можемо стверджувати, що за 2,5 роки ми побудували нову українську армію», - підкреслив глава держави.

Документом також вносяться зміни до закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», пов’язані з унормуванням деяких інших питань щодо прийняття, проходження, звільнення з військової служби. Зміни до Кодексу законів про працю України та закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» врегульовуються питання збереження соціальних пільг військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби» (№ 5337).

Згідно зі законом, військовослужбовцям, які проходять військову службу за різними видами контрактів в особливий період, надається можливість за бажанням продовжити службу за новим контрактом або звільнитися.

Право на звільнення з військової служби отримають військовослужбовці: які проходять військову службу за контрактом, дію якого було продовжено понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації та які вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту; які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців.