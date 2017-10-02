Тимошенко вручили протокол про незаконний перетин держкордону

Юлія Тимошенко стала третім народним депутатом, якій вручили адмінпротокол про незаконний перетин державного кордону в ПП «Шегині».

Цю інформацію Громадському підтвердив речник Держприкордонслужби Олег Слободян, як повідомляє "Громадське".

Співробітники Державної прикордонної служби України вручили адміністративний протокол про незаконний перетин державного кордону 10 вересня в пункті пропуску «Шегині».

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Імена інших депутатів не називають.

10 вересня Саакашвілі перетнув український кордон, коли натовп прихильників «заніс» його на українську сторону, прорвавши кордон правоохоронців.

У МВС заявили, що 11 поліцейських та 5 прикордонників постраждали в момент перетину кордону Саакашвілі. Пізніше стало відомо, що поліція затримала 5 людей через сутички в «Шегинях».

22 вересня суд визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України.