Тимошенко відмінила свій візит до Польщі

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відмінила запланований на 30 квітня візит до Польщі для участі у форумі Європейської народної партії, що проходить у Варшаві з 29 квітня.

Про це УНІАН повідомили у Посольстві України у Варшаві.

«Пізно увечері (вчора) прийшла інформація про відміну», - сказав співрозмовник агентства.

У посольстві не змогли уточнити причину відміни візиту.

Згідно з попередньо затвердженою програмою візиту, Ю.ТИМОШЕНКО, крім виступу на форумі, планувала провести зустріч з главою польського уряду Дональдом ТУСКОМ та Президентом Польщі Лєхом КАЧИНСЬКИМ.

За даними посольства, український прем’єр планувала обговорити з представниками польської влади актуальні питання двостороннього співробітництва.

Довідка УНІАН. У форумі Європейської народної партії, котрий проводиться раз на 2 роки, у Варшаві мало взяти участь 19 глав урядів та близько 1,7 тисяч делегатів з 39 країн.

У роботі першого дня форуму взяли участь, серед інших високопосадовців, канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ, голова Європейської комісії Жосе Мануель БАРРОЗУ та голова Європейського парламенту Ганс-Герт ПОТТЕРІНГ.