У ВР зареєстрували 2 проекти постанов щодо скасування прийнятої вчора судової реформи

У Верховній Раді України зареєстровано 2 проекти постанов щодо скасування рішення парламенту про ухвалення в цілому як закону законопроекту про внесення змін до Господарського і Цивільного процесуальних кодексів України, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів (№6232).

Як передає кореспондент УНІАН, перший проект постанови був зареєстрований позафракційним народним депутатом Юрієм Левченком у вівторок, 3 жовтня, а другий - сьогодні зареєстрували народні депутати від фракції “Самопоміч”.

Тексти обох проектів постанов наразі на сайті парламенту ще не оприлюднені.

Як відомо, голова ВР не може підписати закон, щодо якого зареєстровано проект постанови про його скасування, доки парламент його не розгляне.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня Верховна Рада ухвалила президентський закон про внесення змін до Господарського і Цивільного процесуальних кодексів України, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів (№6232).

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«За» проголосували 234 народних депутата із 358, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом, згідно з текстом до другого читання, встановлюється, що в судах, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, Державній судовій адміністрації України, їх органах та підрозділах функціонує Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система.

Вона, зокрема, забезпечує обмін документами в електронній формі між судами, між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу, а також фіксування судового процесу і участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відеоконференції. Також система забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

Парламент почав розгляд поправок до президентського законопроекту щодо проведення судової реформи ще 7 вересня, і з того дня депутати розглядали їх на кожному пленарному засіданні. 3 жовтня перед голосуванням за проект закону депутати пакетом ухвалили десятки непідтриманих раніше поправок без обговорення.