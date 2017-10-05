Ухвалені зміни до КПК дозволяють ставити свідкам у судах не більше 10 запитань - Горбатюк

Зміни до Кримінального процесуального кодексу, прийняті парламентом у рамках судової реформи, дозволяють ставити свідкам у судах не більш як 10 запитань.

Про це начальник Департаменту спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявив у коментарі УНІАН.

Читайте такожНАБУ закликало Порошенка ветувати зміни до КПК

"Ті самі 10 питань - це наруга над процесом. Поправка дозволяє ставити не більше 10 питань свідку у судовому засіданні з боку сторін процесу. Якщо більше - ще вже зловживання процесуальним правом. При цьому чітко не прописано, за який період - одне судове засідання чи в цілому за судовий розгляд. Але ж до одного свідка може бути і 100 питань, якщо вони по суті", - наголосив Горбатюк.

Також він додав, що ще однією поправкою передбачено призначення експертиз виключно через суди.

"Зараз адвокат чи підозрюваний, чи потерпілий може сам клопотати про експертизу, для чого тут суд? Це лише буде затягування процесу", - підсумував Горбатюк.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня 2017 року перед голосуванням за президентський проект закону щодо проведення судової реформи «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» (№6232) депутати пакетом ухвалили десятки непідтриманих раніше поправок без обговорення.

Перед голосуванням за законопроект в цілому голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя Руслан Князевич зачитав кілька десятків номерів поправок до різних кодексів і законів, до яких запропонував повернутися. При цьому їх суть озвучена не була. Їх було поставлено на голосування пакетом і ухвалено без обговорення.

Сьогодні Горбатюк заявив, що ухвалена у рамках судової реформи поправка до Кримінального процесуального кодексу, подана народним депутатом Андрієм Лозовим, призведе до закриття кримінальних проваджень проти високопосадовців та вбивць, оскільки передбачено, що справи, в яких від моменту їх реєстрації особам не повідомлено про підозру, розслідуються терміном до шести місяців з можливістю через суд подовжити цей термін ще на 6 місяців. Якщо впродовж року нікому не повідомлено про підозру - слідчий буде зобов'язаний закрити таку справу.

Також, за словами Горбатюка, змінами до КПК слідчих зобов'язано попереджати про проведення обшуків за винятками, якщо шукають зброю.