Зміни в КПК зобов'язують слідство попереджати про обшуки - Горбатюк

Зміни, які парламент вніс до кримінального процесуального кодексу, зобов'язують слідство попереджати про обшуки, за виключенням, коли шукають зброю.

Про це у коментарі УНІАН повідомив начальник департаменту спецрозслідувань ГСУ ГПУ Сергій Горбатюк.

"Обшук без попередньої пропозиції надати те, що збираються шукати, добровільно, можна проводити лише щодо знарядь зброї. Тобто, якщо шукають куртку у крові потерпілого, то мають спитати - даси добровільно? Отримати письмову відмову і після того іти в суд за дозволом на обшук. Прописано там це прямо і категорично, без варіантів", - наголосив Горбатюк.

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Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня 2017 року перед голосуванням за президентський проект закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (№6232) депутати пакетом ухвалили десятки непідтриманих раніше поправок без обговорення. Перед голосуванням за законопроект в цілому голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя Руслан Князевич з голоса швидко зачитав низку пропозицій його комітету до законопроекту, які начебто мають зняти суперечки.

Зокрема, ці пропозиції стосувалися доступу громадян до судових засідань, їх трансляції та розміщення учасників засідання у залі.

"Комітет пропонує вилучити все, що викликало таку палку дискусію в сесійній залі", - сказав він і додав, що пропонується, зокрема, вилучити положення про доступ громадян до зали судових засідань лише "за наявності вільних місць".

Князевич також зачитав кілька десятків номерів поправок до різних кодексів і законів, до яких запропонував повернутися. При цьому їх суть озвучена не була. Їх було поставлено на голосування пакетом і ухвалено без обговорення.

Під час цього пакетного голосування низка депутатів обурювалися такою ситуацією, зверталися до керівництва парламенту та кричали "Ганьба!".