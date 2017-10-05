Зміни в КПК зобов'язують слідство попереджати про обшуки - Горбатюк
Обшук без попередньої пропозиції надати те, що збираються шукати, добровільно, можна проводити лише щодо знарядь зброї.
Зміни, які парламент вніс до кримінального процесуального кодексу, зобов'язують слідство попереджати про обшуки, за виключенням, коли шукають зброю.
Про це у коментарі УНІАН повідомив начальник департаменту спецрозслідувань ГСУ ГПУ Сергій Горбатюк.
"Обшук без попередньої пропозиції надати те, що збираються шукати, добровільно, можна проводити лише щодо знарядь зброї. Тобто, якщо шукають куртку у крові потерпілого, то мають спитати - даси добровільно? Отримати письмову відмову і після того іти в суд за дозволом на обшук. Прописано там це прямо і категорично, без варіантів", - наголосив Горбатюк.
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Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня 2017 року перед голосуванням за президентський проект закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (№6232) депутати пакетом ухвалили десятки непідтриманих раніше поправок без обговорення. Перед голосуванням за законопроект в цілому голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя Руслан Князевич з голоса швидко зачитав низку пропозицій його комітету до законопроекту, які начебто мають зняти суперечки.
Зокрема, ці пропозиції стосувалися доступу громадян до судових засідань, їх трансляції та розміщення учасників засідання у залі.
"Комітет пропонує вилучити все, що викликало таку палку дискусію в сесійній залі", - сказав він і додав, що пропонується, зокрема, вилучити положення про доступ громадян до зали судових засідань лише "за наявності вільних місць".
Князевич також зачитав кілька десятків номерів поправок до різних кодексів і законів, до яких запропонував повернутися. При цьому їх суть озвучена не була. Їх було поставлено на голосування пакетом і ухвалено без обговорення.
Під час цього пакетного голосування низка депутатів обурювалися такою ситуацією, зверталися до керівництва парламенту та кричали "Ганьба!".