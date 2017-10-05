Поправка Лозового до КПК призведе до закриття десятків тисяч кримінальних справ - Горбатюк

Ухвалена в рамках судової реформи поправка до Кримінального процесуального кодексу, подана народним депутатом Андрієм Лозовим, призведе до закриття кримінальних проваджень проти високопосадовців та вбивць.

Про це начальник Департаменту спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк заявив у коментарі УНІАН.

"Там (у проекті закону) так прямо і записано, що справи, де від моменту внесення в ЄРДР не повідомлено про підозру, розслідуються до шести місяців, з можливістю через суд подовжити ще на 6. Якщо впродовж року нікому не повідомлено про підозру - слідчий буде зобов'язаний закрити таку справу.

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Тобто всі нерозкриті справи, зокрема і по колишніх високопосадовцях, будуть закриті, оскільки вони розслідуються більше року, навіть ті, де вже встановлені підозрювані. Тобто справи будуть закриті, так би мовити, заднім числом, оскільки закриття пом'якшує відповідальність підозрюваного. Це велика бомба на десятки тисяч справ, і вона спрацює рано чи пізно", - заявив Горбатюк.

Він також додав, що ця поправка спрямована саме на уникнення відповідальності високопосадовцями, тому що дрібні злочини, як правило, за рік завжди розслідуються, а серйозні, корупційні - в них "ніхто ніколи в рік не вкладеться".

Крім того, за словами Горбатюка, ця поправка дозволить уникнути відповідальності вбивцям.

"Візьмемо приклад Павла Шеремета (провадження про вбивства журналіста Павла Шеремета понад рік тому в Києві - УНІАН). Ця справа має бути закрита за цією поправкою. Також може бути випадок, коли порушується фактова справа, і по ній є один підозрюваний, а місцезнаходження іншого слідству невідоме, тобто підозра йому не вручена. Першого ми направляємо в суд, а по другому, якщо за рік не знайшли, - закриваємо справу", - сказав Горбатюк.

Він наголосив, що у разі набуття чинності відповідного законопроекту, його положення дадуть можливість адвокатам затягувати розслідування і розгляд справ і таким чином забезпечити клієнтам уникнення покарань.

Також Горбатюк додав, що багато справ не можна розслідувати за рік, навіть коли слідчі працюють ідеально, через великі черги на проведення комплексних експертиз - до літа 2018 року станом на сьогодні.

"Експертизи в нас проводяться по року, півтора, два. На комісійну судово-медичну експертизу наразі записують у чергу на червень 2018 року. І це ще незрозуміло, скільки триватиме сама експертиза", - зауважив Горбатюк.

Довідка УНІАН. 3 жовтня Верховна Рада України ухвалила президентський закон про внесення змін до Господарського і Цивільного процесуальних кодексів України, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів (№6232).

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Серед інших під час ухвалення закону було враховано поправку депутата від Радикальної партії Лозового, якою передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1. Два місяці – у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2. Три місяці – у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3. Шість місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1. Протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2. Протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.