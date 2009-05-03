Ющенко привітав Качинського з Днем Конституції Польщі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав вітання Президенту Республіки Польща Леху КАЧИНСЬКОМУ з нагоди національного свята - Дня Конституції.

Як повідомляє прес-служба Президента, у вітанні В.ЮЩЕНКА йдеться: “Конституція Першої Речі Посполитої стала символом польської державності та свідченням відданості польського народу принципам правової держави і європейським традиціям.

Відігравши значну роль у формуванні сучасного конституційно-демократичного ладу в Європі, Польща продовжує робити вагомий внесок у пропагування та розвиток європейської цивілізації, заснованої на засадах свободи, демократії і поваги до прав людини”.

В.ЮЩЕНКО побажав Л.КАЧИНСЬКОМУ “доброго здоров`я, натхнення та нових звершень у Вашій відповідальній державній діяльності, а дружньому польському народові – злагоди, благополуччя і процвітання”.