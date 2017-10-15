В Україну не пустили соратника Саакашвілі

Співробітники Державної прикордонної служби України в аеропорту «Бориспіль» вручили рішення про заборону на в‘їзд до України депутату парламенту Грузії від опозиції Кобі Накопія. Про це повідомив народний депутат України Юрій Дерев’янко на своїй сторінці у Facebook.

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Депутат нагадав, що Накопія – один із соратників екс-президента Грузії Михеїла Саакашвілі та входить до партії «Єдиний національний рух».

Також повідомляється, що зараз Накопія перебуває в лаунж-зоні авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», і йому пропонують вилетіти з України до Грузії рейсом о 20:10.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі. За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема, щодо його судимості в Грузії.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим за чотирма кримінальними справами. Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено в розшук.