"Виходьте до людей!": група нардепів зірвала засідання Погоджувальної ради (відео)

На засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту виникла суперечка з приводу питань, які сьогодні мають розглядатися на засіданні Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, ряд народних депутатів, серед яких зокрема Віктор Чумак, Мустафа Найєм, Юрій Левченко, Єгор Соболєв, Сергій Лещенко, прийшли на засідання Погоджувальної ради з вимогою включити до порядку денного і розпочати розгляд законопроектів, які стосуються зняття депутатської недоторканності та виборчого законодавства.

Натомість, після виступів голів фракцій було вирішено розпочати засідання ВР з розгляду медичної реформи. Після цього ряд народних депутатів почали вигукувати "Виходьте до людей". Після цього голова ВР Андрій Парубій закрив засідання Погоджувальної ради через «неможливість його проводити».