Мітингувальники під Радою напали на депутата Барну (фото, відео)

Учасники акції біля парламенту напали на народного депутата від фракції "Блоку Петра Порошенка" Олега Барну.

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося в момент, коли депутат намагався пройти крізь натовп мітингувальників на площі Конституції.

Деякі учасники акції почали кидати у Барну різними предметами та штовхати.

Дехто з мітингувальників обурювався, що депутат залишає будівлю парламенту.

При цьому лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі, який проходив повз, почав разом із своїми охоронцями захищати депутата від нападників.

Після штовханини в інцидент втрутилися працівники поліції, які оточили Барну та вивели з натовпу.

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Як повідомляв УНІАН, зранку під Верховною Радою відбувається мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін до виборчого законодавства, а також створення Антикорупційного суду.

Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» і ряд громадських організацій.

Ввечері активісти встановили у Маріїнському парку та на площі Конституції намети.