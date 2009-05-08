На майбутніх виборах буде активно використовуватися підкуп виборців?

Комітет виборців України прогнозує, що у зв’язку з економічною кризою та високим рівнем розчарування виборців в політичних силах підкуп буде широко застосовуватись під час майбутніх виборчих кампаній.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив голова правління КВУ Олександр ЧЕРНЕНКО.

Він нагадав, що протягом 2008 і першої половини 2009 року в Україні відбулася низка позачергових місцевих виборів, однак активність партій щодо участі у місцевих виборах була дуже низькою. О.ЧЕРНЕНКО зауважив, що у всіх виборчих кампаніях найбільше були представлені кандидати від Партії регіонів і “Єдиного Центру”. Незначне представництво мали Блок Юлії Тимошенко, Блок Литвина, Народний Союз Наша Україна, ВО „Свобода”. “Всі інші політичні сили фактично проігнорували позачергові місцеві вибори”, - сказав він.

В той же час, за словами О.ЧЕРНЕНКА, найбільш ефективною і відносно недорогою технологією на позачергових місцевих виборах виявився підкуп виборців. За наявною в ЗМІ інформацією цю технологію застосовували Блок Литвина і Громадянський актив Києва на виборах депутатів Київради та Партія регіонів на виборах до Тернопільської обласної ради.

Дедалі більше поширеним, додав він, стає використання судів для впливу на виборчий процес. При цьому, за словами О.ЧЕРНЕНКА, досвід позачергових місцевих виборів показав, що безпосередня робота з виборцями виявилася більш ефективною, ніж агітація через засоби масової інформації. Він зауважив, що на майбутніх виборах успішними будуть ті політичні сили, які мають розгалужену і дієву мережу. На сьогодні такими структурами володіють Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко, Блок Литвина і “Єдиний Центр”.

О.ЧЕРНЕНКО також наголосив, що КВУ констатує, що „адмінресурс”, як визначальний чинник впливу на виборчий процес на сьогодні вичерпав свою ефективність. Він додав, що жодна політична сила не володіє монополією на „адміністративний ресурс”, а органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства та установи очолюють представники різних політичних сил. Крім того, КВУ відзначає все більший вплив нових інформаційних технологій на майбутні вибори. О.ЧЕРНЕНКО наголосив, що збільшення кількості інтернет-користувачів в Україні та поява нових механізмів комунікації робить ці технології все більше ефективними. За його словами, сьогодні інтернет використовується політичними силами в основному для „легалізації” компрометуючої інформації, а також формування громадської думки через іміджеві статті, блоги та коментарі на популярних інформаційних сайтах.

У свою чергу політтехнолог Володимир ЦИБУЛЬКО зауважив, що на сьогодні вже відійшла у минуле така модель виборів як “вибори-фестиваль”, коли у виборчому процесі активно використовувалися послуги популярних артистів. “Зараз в Україні відбувається повернення до старих класичних технологій”, - сказав він. При цьому, за словами В.ЦИБУЛЬКА, виборчі технології повертаються до класики, зокрема, до боротьби політичних сил за інтереси громади. “Суспільство втомилося від популізму. Голосування за популістів – це все одно, що спроба виграти у “Однорукого бандита” на ігрових автоматах”, - додав він.