Німці попросилися до Ющенка на розмову щодо модернізації ГТС

За ініціативою німецької сторони Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ прийняв керівництво компанії Concord Power NORDAL Gmbh і двох її німецьких партнерів, які спеціалізуються на проектуванні та будівництві газотранспортної інфраструктури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ під час зустрічі ознайомив представників німецьких компаній з планами України щодо розвитку національної газотранспортної системи, які розроблені під керівництвом Віктора ЮЩЕНКА і впроваджуються урядом України, відповідними причетними до їх реалізації міністерствами і організаціями.

Під час зустрічі були обговорені питання стратегічного розвитку газотранспортних систем на євразійському континенті, інтереси України, Німеччини і Європейського Союзу щодо збільшення обсягів постачань газу зі сходу на захід.

Німецькі компанії, за словами їх представників, були б зацікавлені в участі в тендерах у рамках модернізації української ГТС відповідно до спільної декларації, підписаної 23 березня 2009 р. у Брюсселі.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня ц.р. у Брюсселі український уряд, Єврокомісія, Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк і Світовий банк підписали Спільну декларацію з модернізації ГТС України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України доручив Мінпаливенерго і НАК «Нафтогаз України» до кінця 2009 року затвердити техніко-економічні обгрунтування і уточнені кошториси для реалізації інвестиційних проектів з модернізації ГТС України.