Парубій закликав комітет ВР зібратися щодо зняття депутатської недоторканності

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закликав парламентський Комітет з питань правової політики та правосуддя зібратися для розгляду законопроектів щодо зняття недоторканності з народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив перед закриттям засідання парламенту.

Спікер зазначив, що те, що парламент пройшов вже більшу частину поправок до медичної реформи, дає підстави сподіватися, що завтра ВР зможе досить швидко дійти до ухвалення рішення з відповідного законопроекту та перейти до питань зняття депутатської недоторканності.

«Сьогодні буде засідання Комітету з питань правової політики та правосуддя. Я зараз публічно звертаюся до всіх членів комітету - прибути на засідання, на якому буде розглядатися два законопроекти про зняття депутатської недоторканності», - сказав Парубій.

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Він наголосив на неприпустимості відсутності кворуму на засіданні комітету.

Як повідомляв УНІАН, у парламенті зареєстровано два законопроекти з цього питання. Перший № 6773 «Про внесення змін до Конституції України (в частині скасування депутатської недоторканності)» був внесений групою народних депутатів 19 липня 2017 року, другий (реєстраційний номер 7203) - президентом Петром Порошенком 17 жовтня.