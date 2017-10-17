Порошенко очікує реакції Ради на його ініціативу про скасування депутатської недоторканності

14:29, 17 жовтня 2017
Політика
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Він нагадав, що вимагав скасувати депутатську недоторканність у своєму виступі на День Конституції і в посланні до парламенту у вересні.

фото УНІАН

Президент Петро Порошенко заявляє, що очкує реакції Верховної Ради на його законопроект щодо скасування депутатської недоторканності. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час спільної прес-конференції з президентом Мальти Марі-Луїз Колейро Прекою сьогодні в Києві.

Читайте такожПорошенко: скасування депутатської недоторканності є складовою боротьби з корупцією«Я втішений тим, що мої ініціативи знайшли такий відгук і в серцях людей, і в організаторів акції. Хочу наголосити, що ще два роки тому я вніс проект змін до Конституції, які передбачали скасування депутатської недоторканності і суддівської недоторканності.

Перший етап ми зробили – суддівська недоторканність в форматі судової реформи, яка була зроблена за моєю ініціативою, ліквідована, і 8 тисяч носіїв недоторканності вже її не мають…», - заявив він.

За словами президента, натомість у парламентаріїв залишився імунітет.

Президент нагадав, що вимагав скасувати депутатську недоторканність у своєму виступі на День Конституції та у посланні до парламенту у вересні цього року.

«Як підтвердження цих позицій я вніс законопроект змін до Конституції, який абсолютно чітко передбачає скасування депутатської недоторканності. Те, що вони (учасники акції протесту під ВР – УНІАН) це підтримують, я дуже тішуся цьому і чекаю відповідної реакції в (сесійній – УНІАН) залі», - заявив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, президент зареєстрував у Верховній Раді законопроект про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) (№7203). Законопроектом передбачено виключити зі статті 80 Конституції положення, згідно з яким народним депутатам гарантується недоторканність. Також пропонується виключити положення, відповідно до якого народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані. Законопроект, у разі ухвалення, набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя невідкладно розглянути цей законопроект, а також інший проект закону щодо скасування депутатської недоторканності, за словами спікера, «зареєстрований за ініціативи 150 депутатів».

Парубій також не виключив розгляду у парламенті питання про скасування депутатської недоторканності в четвер, 19 жовтня.

Сьогодні на мітингу під стінами парламенту активісти вимагають від влади позбавити недоторканності народних депутатів, ухвалити новий закон про вибори на пропорційній основі за відкритими списками та створити незалежний Антикорупційний суд.

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Теги: #скасування депутатської недоторканності#порошенко депутатська недоторканність