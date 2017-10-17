Порошенко очікує реакції Ради на його ініціативу про скасування депутатської недоторканності

Президент Петро Порошенко заявляє, що очкує реакції Верховної Ради на його законопроект щодо скасування депутатської недоторканності. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час спільної прес-конференції з президентом Мальти Марі-Луїз Колейро Прекою сьогодні в Києві.

Читайте такожПорошенко: скасування депутатської недоторканності є складовою боротьби з корупцією«Я втішений тим, що мої ініціативи знайшли такий відгук і в серцях людей, і в організаторів акції. Хочу наголосити, що ще два роки тому я вніс проект змін до Конституції, які передбачали скасування депутатської недоторканності і суддівської недоторканності.

Перший етап ми зробили – суддівська недоторканність в форматі судової реформи, яка була зроблена за моєю ініціативою, ліквідована, і 8 тисяч носіїв недоторканності вже її не мають…», - заявив він.

За словами президента, натомість у парламентаріїв залишився імунітет.

Президент нагадав, що вимагав скасувати депутатську недоторканність у своєму виступі на День Конституції та у посланні до парламенту у вересні цього року.

«Як підтвердження цих позицій я вніс законопроект змін до Конституції, який абсолютно чітко передбачає скасування депутатської недоторканності. Те, що вони (учасники акції протесту під ВР – УНІАН) це підтримують, я дуже тішуся цьому і чекаю відповідної реакції в (сесійній – УНІАН) залі», - заявив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 жовтня, президент зареєстрував у Верховній Раді законопроект про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) (№7203). Законопроектом передбачено виключити зі статті 80 Конституції положення, згідно з яким народним депутатам гарантується недоторканність. Також пропонується виключити положення, відповідно до якого народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані. Законопроект, у разі ухвалення, набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя невідкладно розглянути цей законопроект, а також інший проект закону щодо скасування депутатської недоторканності, за словами спікера, «зареєстрований за ініціативи 150 депутатів».

Парубій також не виключив розгляду у парламенті питання про скасування депутатської недоторканності в четвер, 19 жовтня.

Сьогодні на мітингу під стінами парламенту активісти вимагають від влади позбавити недоторканності народних депутатів, ухвалити новий закон про вибори на пропорційній основі за відкритими списками та створити незалежний Антикорупційний суд.