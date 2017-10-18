Активісти планують сьогодні переміститися з-під Ради до Адміністрації президента

Учасники акції біля Верховної Ради України планують о 17.00 розпочати мітинг біля Адміністрації президента України.

Про це на своїй сторінці Facebook написав народний депутат України Семен Семенченко.

"Сьогодні ввечері хочемо сходити з народом до Порошенка поцікавитися, чи збирається він і далі блокувати створення антикорупційного суду і "посадку" своїх друзів, або вже передумав. Прийде багато людей - відповідь буде одна. Мало - відповіді взагалі не буде. Тут уже кожен голосує ногами", - написав Семенченко.

Також він додав, що планує о 17.00 провести пряму трансляцію в Facebook.

Водночас колишній командир батальйону "Донбас" Анатолій Виногродський, який координує учасників мітингу з символікою батальйону, уточнив УНІАН, що йдеться про мітинг біля Адміністрації президента України.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 жовтня, під Верховною Радою розпочався мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін у виборче законодавство, а також створення Антикорупційного суду.

Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» та ряд громадських організацій.

Протягом дня відбулися зіткнення поліції і мітингувальників.

Учасники акції заявили про намір залишатися під будівлею ВР щонайменше до четверга, оскільки очікують, що саме 19 жовтня парламент розгляне їхні вимоги.