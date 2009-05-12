Луценко повернувся з відрядження і зробить заяву

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вчора пізно ввечері повернувся в Україну із Південної Кореї, де перебував декілька днів з робочим візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, після прибуття в міжнародний аеропорт "Бориспіль", відповідаючи на питання журналістів, що стосувалися інциденту в аеропорту німецького міста Франкфурт-на-Майні, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: "Робочий візит в Корею пройшов успішно. Щодо конфліктної ситуації у Франкфурті, я завтра зроблю заяву у Міністерстві внутрішніх справ о 9.30".

Як повідомлялося, 5 травня закордонні ЗМІ повідомили, що Ю.ЛУЦЕНКО 4 травня провів півдня в поліцейській дільниці аеропорту Франкфурта-на-Майні. За даними видання, міністра в стані сильного алкогольного сп`яніння затримали після сварки з поліцейськими.

У свою чергу, в МВС України спростували інформацію про конфлікт за участю Ю.ЛУЦЕНКА