Стан Мосійчука важкий, але жити буде - лікар

Народний депутат Ігор Мосійчук, який отримав поранення внаслідок вибуху, перебуває в палаті інтенсивної терапії, його стан важкий.

Про це в коментарі журналістам повідомив завідувач стаціонарного відділення клініки «Борис» Ігор Конівець.

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«Стан важкий, що характеризує перша доба у післяопераційний період. Вчора, навіть сьогодні вночі, закінчилося оперативне (хірургічне – УНІАН) втручання. Було десь до трьох годин, було дуже багато осколків, які ми видалили. Зараз пацієнт знаходиться в палаті інтенсивної терапії. Стан важкий, до середнього ще рано, але можна з ним спілкуватись. Він нам допомагає у проведенні перев’язок», - сказав він.

За словами лікаря, на даний час життю Мосійчука нічого не загрожує.

Крім того, Конівець зауважив, що в депутата різного роду рани переважно в нижній частині тіла. «В основному внутрішні органи залишились більш-менш (неушкодженими – УНІАН), але більш за все постраждали кінцівки – верхня, нижня, м’які тканини - верхні, нижні. Перелом є кістки справа відкритий. Дуже велика, обширна рана правого стегна, дуже багато осколків в нижній кінцівці, які зліва, так і справа», - сказав лікар.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 25 жовтня біля редакції телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого постраждали п’ятеро осіб, серед них Мосійчук, і ще двоє загинули, у тому числі охоронець депутата. Також серед постраждалих - політолог Віталій Бала.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві та області. Встановлено, що невідомі підірвали мопед поблизу місця пересування Мосійчука.