Припущення про причетність РФ до замаху на Мосійчука: у Кремлі заявили, що Україну захлеснула русофобія

У Кремлі у зв'язку з припущенням про причетність Росії, зокрема очільника Чечні Рамзана Кадирова, до замаху на депутата Верховної Ради Ігоря Мосійчука заявили, що Україну «захлеснула русофобія».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Читайте такожУ замаху на Мосійчука був зацікавлений Кадиров - МВС (відео)

«Це не грунтується ні на чому. Голослівні істеричні звинувачення з Києва, які лунають не лише на адресу Кадирова, а й фактично усіх, хто займає хоч якісь посади у Москві. Безумовно, це чергові прояви русофобії, що захлеснула Україну і Київ», - упевнений Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня біля редакції телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва стався вибух, в результаті якого постраждали п'ятеро людей, зокрема, народний депутат Ігор Мосійчук і політолог Віталій Бала. Ще двоє людей загинули, зокрема, охоронець депутата.

Встановлено, що невідомі підірвали мопед поблизу місця пересування Мосійчука.

Слідство розглядає кілька версій вибуху, зокрема замах на Мосійчука, організований російськими спецслужбами.

Сам Мосійчук вважає, що "замовники сидять у Москві. Виконавці - київські. Не виключено, що агентура в патріотичному середовищі".

Радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко заявив, що в замаху на Мосійчука є "російський слід", а в його вбивстві зацікавлений Кадиров.