У замаху на Мосійчука був зацікавлений Кадиров - МВС (відео)

У МВС вважають, що у замаху на нардепа Ігоря Мосійчука є "російський слід", а в його вбивстві був зацікавлений глава Чечні Рамзан Кадиров. Про це заявив радник глави МВС Іван Варченко, передає "112 Україна".

За його словами, Кадиров може мати відношення до замаху на нардепа, оскільки в 2014 році погрожував йому вбивством.

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"Варіантів може бути багато. Замовник один - РФ. Є конкретні докази, які можуть підтверджувати те, що зацікавлені, зокрема, заяви Рамзана Кадирова від 2014 року, в яких він прямо говорив про свої наміри вбити Мосійчука і деяких його колег. Слідство розглядає й має розглядати інші версії, але я думаю, що доказова база зараз достатня для того, щоб однією з пріоритетних вважати саме версію російського замовника. І не відкидаю, що виконавці можуть бути найрізноманітніші", - заявив він.

Зазначимо, що в 2014 році в мережі було опубліковано відео, на якому Ігор Мосійчук під крики "Слава вільній Ічкерії" розстрілює портрет Кадирова. Пізніше глава Чечні заявив, що "Мосійчука вб'ють, якщо ми до нього не доберемося".

Як повідомляв УНІАН, радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк назвав замах на Мосійчука терактом, який "могли вчинити російські спецслужби".

Нагадаємо, увечері 25 жовтня о 22:15 біля редакції телеканалу «Еспресо» на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, в результаті якого постраждали п'ятеро, ще двоє – охоронець нардепа і перехожий - загинули. Також серед постраждалих – політолог Віталій Бала.

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Пізніше сам Мосійчук заявив, що після проведеної вночі операції його стан стабілізувався. За словами наррдепа, він провів на операційному столі чотири години, медики витягли з його тіла велику кількість осколків.