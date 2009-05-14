Єфремов сказав, що написано в німецьких документах про Луценка
Регіонали обнулили лічильник
Фракція Партії регіонів поки не має наміру розблоковувати роботу Верховної Ради, але ініціатива відкриття сьогоднішнього пленарного засідання виходила саме від неї.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.
«Наші колеги стурбовані тим, що може настати 30-денний термін (йдеться про конституційну норму, що у випадку, якщо парламент не працюватиме протягом 30 днів, це може бути підставою для його розпуску – УНІАН). Щоб зняти всі інсинуації з цього питання, сьогодні наш представник – перший віце-спікер Олександр ЛАВРИНОВИЧ – відкрив засідання Верховної Ради, розповів про те, що йдуть відповідні консультації з вивчення документів, які надходять з Німеччини щодо поведінки ЛУЦЕНКА, і сказав про те, що консультації надалі триватимуть сьогодні цілий день», - нагадав він.
О.ЄФРЕМОВ зауважив, що залежно від результату цих консультацій завтра вирішуватиметься питання, чи буде розблокована робота ВР.
«Якщо буде досягнута відповідна домовленість, значить, Верховна Рада буде працювати», - сказав він.
О.ЄФРЕМОВ також повідомив, що від посла України в Німеччині до парламенту надійшли документи, в яких вказується, що інцидент з Ю.ЛУЦЕНКОМ мав місце, «і наша делегація була у відповідному стані алкогольного сп’яніння».