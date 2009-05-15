Пинзеник: Україна балансує на межі, казначейські рахунки - голі

Колишній міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК вважає, що сьогодні склалася надзвичайно складна ситуація в економіці, і Україна “балансує на межі можливого”.

Про це він сказав в інтерв’ю “Газеті по-українськи” (№ 69 від 15 травня), відповідаючи на запитання, чи існує загроза втратити керованість економічною ситуацією в державі, про що він доповідав главі уряду у січні напередодні звільнення з посади міністра.

“Я не хотів би говорити про це як про сценарій нашого майбутнього, але умови для його справдження є. Країна балансує на межі можливого, в усіх системах вона - як натягнута струна. В якийсь момент може обірватися”, - сказав В.ПИНЗЕНИК.

За його словами, сьогодні спостерігається сильний спад економіки, бюджет має серйозний дефіцит, немає джерел для його фінансування, і запасу міцності нема, бо казначейські рахунки - ”голі”. “Такого не було ніколи. Це життя одним днем, чи одним місяцем”, - додав він.

Разом з тим, хоча оптимізму нинішня ситуація не викликає, вважає екс-міністр, але країна ”вирулює” у будь-якому разі. “Зупинити економіку неможливо, вона сама знаходить спосіб пристосуватися”, - стверджує він.

Однак при цьому, вважає В.ПИНЗЕНИК, доведеться заплатити велику ціну. “Спад досить сильний, такого не очікували в найгірших прогнозах. Неминуча плата - падіння реальних зарплат і пенсій”, - зазначив він.