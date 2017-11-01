"Не треба пересмикувань і спекуляцій": Аваков про конфлікт з Порошенком

11:31, 01 листопада 2017
Політика
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Аваков закликав "коментаторів його відносин із президентом перейти зі світу фантазій до реальності".

Аваков застрегі від

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить коментувати його відносини з президентом України Петром Порошенком "без пересмикувань і спекуляцій". Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

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"Коментаторам моїх відносин з президентом: перейдіть зі світу фантазій до реальності - це не кіно і не гра. Не треба пересмикувань і спекуляцій. А то, як начитаєшся, то й "Картковий будиночок" дивитися далі не треба - ви розписуєте крутіше", - написав міністр.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заперечив наявність конфлікту з президентом України Петром Порошенком через те, що мітингувальникам вдалося встановити намети під парламентом, і заявив про дружні стосунки з главою держави.

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Теги: #Аваков про Порошенка#конфлікт Порошенка і Авакова