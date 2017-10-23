"Наші відносини цілком дружні": Аваков заперечує конфлікт між ним і Порошенком

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заперечує наявність конфлікту з президентом України Петром Порошенком через те, що мітингувальникам вдалося встановити намети під парламентом, і заявляє про дружні стосунки з главою держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков сказав у коментарі журналістам.

«У ЗМІ багато інформації з'являється, я також це читав і дивився. Інколи смієшся, іноді не смієшся, бо не смішно. Зрозуміло, обговорення, природно, були, але жодного конфлікту з президентом України я не маю», - запевнив міністр, коментуючи інформацію в ЗМІ про нібито конфлікт з президентом через те, що учасникам мітингу біля Верховної Ради вдалося встановити намети.

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«Цілком по-дружньому зідзвонюємося, наші відносини цілком дружні і, я б сказав, товариські, якщо можна так сказати про стосунки міністра і президента, і з часів Майдану так, коли ми розмовляли як звичайні люди, як звичайні депутати», - сказав Аваков.

Разом з тим, він заявив, що має свою думку з цілого ряду питань.

«Це моя робота цю точку зору просувати, а робота президента та інших функціонерів цю точку зору дискутувати», - заявив він.

При цьому Аваков підтвердив, що вищі державні діячі час від часу збираються і обговорюють актуальні питання. «Дійсно, ці всі обговорення не проходять гладко, але вони відбуваються абсолютно в рамках нормальної робочої дискусії і такого, що «ах, вони посварилися і кинули один в одного склянку води - такого немає. Склянка води лише для одного, бажано тепер, щоб ця вода була свята», - резюмував міністр.

Як повідомляла «Українська правда», Порошенко і Аваков посварилися через те, що мітингувальникам вдалося встановити намети під парламентом. За даними джерел в оточенні обох політиків, 17 жовтня Порошенко зібрав в Адміністрації президента керівництво поліції і міністра внутрішніх справ. Президент нібито був роздратований встановленням наметів під ВР. Порошенко звинуватив Авакова, що той дозволив з'явитися наметовому містечку, але у глави МВС були свої аргументи: вибираючи між бійкою на вулиці і «напівпорожніми наметами», він вибрав останнє.

Як повідомляв УНІАН, під Верховної Ради 17 жовтня почався акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.