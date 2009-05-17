Тимошенко закликала молодь змінити нинішнє покоління політиків

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО привітали українців з нагоди Дня молодіжних та дитячих громадських організацій, який Україна відзначає сьогодні вперше.

Як йдеться у вітанні глави держави, розміщеному на його офіційному сайті, “розбудова й утвердження демократії неможливі без розгалуженої мережі осередків різностороннього розвитку, громадянського змужніння та гарту юних патріотів рідної землі”.

За словами В.ЮЩЕНКА, у лавах молодіжних та дитячих організацій виховуються майбутні лідери, політики й державні діячі. “Невдовзі нове покоління формуватимете політичне, економічне й духовне майбутнє Батьківщини. Покладаюся на вашу заповзятливість, віру в ідеали, прагнення служити рідному народові”, - підкреслив Президент.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що молодіжний та дитячий громадський рух почав своє відродження і по-справжньому впливає на процеси, які відбуваються сьогодні в українському суспільстві. “Саме ви є ініціаторами і провідниками нових поглядів, прогресивних і сміливих ідей, іноді нестандартних, але надзвичайно корисних для суспільства. Україні дуже потрібні ваші ідеї, енергія, прагнення творити історію власними руками”, - зазначила прем’єр, звертаючись до молодіжних та дитячих лідерів – майбутніх лідерів України.

Вона побажала їм натхнення, самореалізації, невичерпної енергії та любові. “Давайте разом будувати красиву та могутню Україну, не залишатися осторонь тих процесів, які відбуваються в країні. Ви, як нова генерація, повинні бути готові привнести нові ідеї та замінити нинішнє покоління політиків та громадських діячів. А я, як прем’єр-міністр, підтримаю всі ваші позитивні ідеї”, - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО у своєму вітанні, повідомляє прес-служба Кабміну.

“Ми, українці, маємо розраховувати на свої сили і повинні самотужки плекати своїх майбутніх гетьманів. Можливо, саме ви знаєте, що треба робити”, - зазначила глава уряду і закликала: “Давайте разом розбудовувати нашу Батьківщину. Перед вами відкриті широкі життєві дороги та великі можливості. Бажайте більшого – і досягнете поставленої мети”.