Працівники грального бізнесу роблять ставку на Ющенка

18 травня, о 09.00 під стінами Секретаріату Президента на вул. Банковій розпочнеться мітинг протесту працівників гральної індустрії України.

Як повідомили УНІАН в Українській асоціації діячів грального бізнесу, тисячі людей з усієї України протестуватимуть проти заборони грального бізнесу.

За словами організаторів, мітинг буде продовженням акції, що проходила 12 травня 2009 року перед будівлями Верховної Ради і Кабінету міністрів, коли близько п`яти тисяч осіб з усієї України виступили проти поспішної заборони грального бізнесу.

Однак, підкреслюють працівники грального бізнесу, не зважаючи на них, 14 травня 2009 року Верховна Рада прийняла закон про заборону всього грального бізнесу. “Замість кропіткого регулювання, депутати вирішили ліквідувати проблему, викинувши водночас 200 тис. людей на вулиці, зробивши банкрутами десятки підприємств”, йдеться у повідомленні УАДГБ.

На переконання працівників грального бізнесу, “сьогодні зупинити беззаконня може лише Гарант Конституції Президент України Віктор ЮЩЕНКО, застосувавши вето до Закону «Про заборону грального бізнесу в Україні». Лише в його силах повернути роботу сотням тисяч громадян України”.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня, ВР ухвалила Закон «Про заборону грального бізнесу в Україні». Законом забороняється не лише гральний бізнес, але й участь в азартних іграх. Згідно із законом, до суб’єктів господарювання, які організовують і проводять на території України азартні ігри, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі 8 тисяч мінімальних зарплат з конфіскацією обладнання, а прибуток від проведення такої азартної гри підлягає перерахуванню до державного бюджету України.

Того ж дня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що глава держави підпише зазначений закон.

У свою чергу В.ЮЩЕНКО вважає, що ухвалений Верховною Радою закон про заборону грального бізнесу не вирішує проблем у цій сфері і він проведе з цього приводу додаткові консультації з фахівцями.

Президент зазначив, що за своїми внутрішніми переконаннями готовий його підписати, хоча «закон принизливий і відсуває нас від вирішення суті питання».