Теракт у Нью-Йорку: підозрюваний планував напад протягом декількох тижнів

Підозрюваний у вчиненні теракту у Нью-Йорку Сайфулло Саіпов планував свій напад впродовж декількох тижнів.

Про це повідомляє CNN.

Заступник комісара з питань розвідки та боротьби з тероризмом департаменту поліції Нью-Йорку Джон Міллер сказав, що підозрюваний, уродженець Узбекистану, планував атаку впродовж декількох тижнів та "здійснив це від імені "Ісламської держави" в Іраку та Сирії".

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Міллер підкреслив, що поруч з місцем події було знайдено написану від руки записку з символами та словами, головне повідомлення якої зводилося до того, що "Ісламська держава" триматиметься вічно.

Своєю чергою, губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив, що Саіпов "радикалізувався в середині країни", вже перебуваючи на американській території.

"Факти свідчать, що після його прибуття до Сполучених Штатів, він почав ставати поінформованим про "Ісламську державу" та радикальні тактики ісламістів", - заявив Куомо.

Зазначається, що 29-річний підозрюваний уродженець Узбекистану Сайфулло Хабібулаєвич Саіпов прибув до США на законних підставах у 2010 році.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня чоловік за кермом орендованого пікапа виїхав на велосипедну доріжку на Манхеттені у Нью-Йорку та почав збивати велосипедистів і пішоходів. Загинули вісім людей: шестеро на місці події, двоє померли в лікарні. Ще 11 людей дістали поранення. За інформацією ЗМІ, нападником є 29-річний виходець з Узбекистану Сайфулло Саіпов. Його затримали. Українців серед загиблих немає.