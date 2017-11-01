Суд зобов'язав сина Авакова носити електронний браслет (фоторепортаж)

Суддя Солом’янського райсуду Києва Віталій Українець частково задовільнив клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу для сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова. Як передає кореспондент УНІАН, суддя ухвалив обрати запобіжний захід для Авакова-молодшого у вигляді особистого зобов’язання.

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Також він зобов’язаний здати закордонний паспорт та інші документи для виїзду з України, утриматися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками, з’являтися за викликом органів прокуратури, слідчого судді. Також суд зобов'язав Авакова-молодшого носити засіб електронного контролю, так званий електронний браслет, і повідомляти органи слідства про зміну адреси свого проживання. Ухвала може бути оскаржена впродовж 5 днів у Апеляційному суді Києва.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП в рамках розслідування справи про розтрату понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для МВС (відомої як «справа рюкзаків») затримали Олександра Авакова, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря і представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків. Чеботарю і Авакову було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

У МВС назвали дії НАБУ політичними, а не юридично обґрунтованими. Зокрема, Аваков відкинув звинувачення на адресу свого сина. «Ні мій син, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ані копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді... Усім тим, хто хоче використати цю ситуацію з метою піару, заради власних політичних амбіцій - або для вирішення своїх кон'юнктурних завдань - відповім ще раз - не вийде. Я не розмінюю своїх принципів на особистий комфорт і легкість буття», - заявив міністр. Він також наголосив, що НАБУ і САП «не повинні бути органами під впливом політичних груп і інтересів».

Водночас керівник САП Назар Холодницький стверджує, що глава МВС Аваков у «справі рюкзаків» не фігурує, і прогнозує, що через два місяці кримінальне провадження передадуть до суду. Прокурори САП клопотали про обрання Авакову-молодшому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 5 млн грн.

Сьогодні, 1 листопада, у НАБУ повідомили, що в рамках «справи рюкзаків» проводять слідчі дії, зокрема обшуки, у службових осіб Національної поліції України.