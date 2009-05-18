Ющенко оцінив заслуги посла США орденом ІІІ ступеня

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вручив Надзвичайному і Повноважному Послу США Вільяму ТЕЙЛОРУ, який завершує дипломатичну місію в Україні, орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, цією нагородою В.ЮЩЕНКО відзначив особистий внесок В.ТЕЙЛОРА у розвиток українсько-американських відносин.

«Хотів би подякувати за ту роботу, яку ви зробили за час своєї каденції для розвитку наших двосторонніх зв`язків», – сказав під час зустрічі В.ЮЩЕНКО.

Глава держави вказав на активізацію відносин і здійснення спільних взаємовигідних проектів, що сприяли зближенню України та США.