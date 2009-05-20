Єхануров каже, що скоро його проклинатиме дуже багато людей
Міністр бачить істотні провали
Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ найближчим часом має намір опублікувати свою антикризову програму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.
«Я - професійний економіст і не можу кинути свою діяльність», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ, відповідаючи на питання про свої подальші плани у разі відставки з посади міністра оборони.
Він також не виключає, що розроблену ним антикризову програму буде піддано різкій критиці.
«Днями я опублікую повністю цю антикризову програму. Тоді вже мене проклинати будуть дуже багато людей. Але це не політична програма, вона економічна. У нас зараз істотні провали в економічній сфері. Принаймні, потрібно ухвалювати непопулярні рішення, але ніхто цього не хоче», - пояснив він.
Ю.ЄХАНУРОВ повідомив, що «філософськи» ставиться до можливості відставки з поста міністра оборони і якщо це відбудеться - «наступної ж миті» готовий перейти до політичної діяльності.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні уряду були обнародувані результати перевірки ГоловКРУ господарської діяльності Міністерства оборони. Зокрема, було заявлено про виявлені масштабні порушення в земельній сфері, про корупцію в Міністерстві оборони при організації харчування солдатів і закупівлі палива для військової техніки.
Після цього прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО попросила Верховну Раду і МВС створити спеціальну групу з розслідування фактів корупції в Міноборони і заявила про намір звернутися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням відправити Ю.ЄХАНУРОВА у відставку з посади міністра оборони.