Конфісковані "гроші Януковича" працюють на потреби армії та інфраструктуру - Луценко

Конфісковані в оточення екс-президента Віктора Януковича 1,5 мільярда доларів використовуються для потреб армії та інфраструктурних проектів.

Про це повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.

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"Всі 1,5 млрд дол, які були спецконфісковані у членів ОЗУ Януковича нікуди не зникали і давно знаходяться на рахунках Держказначейства. Більше того, ці кошти вже працюють на Армію та інфраструктурні проекти", - написав генпрокурор.

Луценко додав, що державою також конфісковано Одеський нафтопереробний завод і тисяча вагонів. "Теж все на місці, під контролем держави", - зазначив він.