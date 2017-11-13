Для підвищення соцстандартів потрібно пришвидшувати ріст економіки - Яценюк

Для підвищення соціальних стандартів потрібно пришвидшувати ріст економіки. Про це заявив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Події тижня" на ТРК "Україна" в неділю, 12 листопада.

"Я доволі консервативний в економічній політиці - ми можемо витрачати тільки стільки, скільки заробили. Тож якщо ми підвищуємо соціальні стандарти, то повинні пришвидшувати ріст економіки", - підкреслив Яценюк.

Лідер НФ зазначив, що соціальна політика чинного уряду "на цьому етапі є абсолютно правильна". Водночас він заявив, що дотримується доволі консервативних поглядів в економічній політиці: "Моя економічна політика лежить в площині: ми можемо витрачати тільки стільки, скільки ми заробили. Економічна політика чинного Уряду полягає в тому, щоби зараз активно підвищувати соціальні стандарти".

"Це можна зробити тільки одним шляхом: якщо ми підвищуємо соціальні стандарти, то повинні пришвидшувати ріст економіки - джерела доходів. І зараз ми з Урядом саме над цим сконцентровані", - наголосив Яценюк.

Відповідаючи на запитання про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, він зазначив, що нещодавно мав зустріч із першим заступником директора-розпорядника МВФ: "Мало хто сподівався в МВФ в 2014 році, що країна в стані війни зможе продемонструвати економічне зростання, зменшення інфляції і взагалі економічний прогрес. Ми це доказали".

У відповідь на запитання щодо співпраці з чинним прем’єр-міністром України лідер "Народного фронту" наголосив, що ефективна робота можлива "коли всі об'єднані, коли кожен підтримує одне одного, коли ми можемо подискутувати за зачиненими дверима, але публічно до народу України звертаємося зі спільною погодженою позицією".