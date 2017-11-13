У "Народного фронту" є великий потенціал, якщо партія перестане бути громовідводом для президента - політолог

У партії Арсенія Яценюка "Народний фронт" є великі перспективи на майбутніх виборах, але їй потрібно перестати бути громовідводом чинної влади. Про це заявив політолог, директор Соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко, коментуючи результати з'їзду партії, повідомляє "Цензор.немає".

"Слід визнати, що "доброзичливці" "Народного фронту" витратили чимало сил на те, щоб знищити його рейтинг, сподіваючись, що його голоси "перетечуть" до БПП. Однак вийшло інакше: "Народний фронт" втратив голоси, але БПП їх не отримав", – зазначив експерт.

"В "Народному фронті" є багато впливових і досвідчених політичних бійців, відомих впізнаваних осіб, проте вся ця міць поки не конвертується в народне визнання. Тому дуже важливо, щоб "Народний фронт" не обмежився з'їздом, а пішов у народ", – підкреслив Небоженко.

На думку політолога, "Народному фронту" слід, не соромлячись, нарощувати м'язи.

"Необхідно дистанціюватися від особистості президента Порошенка, коли той робить якісь помилки", – зазначив експерт.

За його словами, наївна впевненість "Народного фронту", що не варто критикувати за помилки свого політичного партнера – БПП – це неправильно.

"Громадяни не можуть відрізнити, де "Народний фронт" бере активну участь в політичному та економічному житті країни, а де він просто є громовідводом чинної влади", – підкреслив Небоженко.