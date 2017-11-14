За стандартами НАТО вже реорганізовано майже половину підрозділів Генштабу ЗСУ - Міноборони

Відповідно до типової структури штабів НАТО вже реорганізовано близько 40% структурних підрозділів Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ). Як повідомила прес-служба Міністерства оборони, про це сьогодні під час брифінгу перед початком прямої урядової телефонної лінії повідомив тимчасово виконуючий обов’язки державного секретаря Міністерства оборони Володимир Говор.

Читайте такожНАТО незадоволений виконанням Україною річного плану«З метою розмежування повноважень та завдань між органами військового управління відповідно до принципів та підходів Альянсу триває реорганізація структурних підрозділів Генерального штабу та інших органів військового управління Збройних сил України. На цей час вже реорганізовано близько 40% структурних підрозділів Генерального штабу ЗСУ відповідно до типової структури штабів НАТО. Продовжується переформування командування Військово-Морських сил Збройних сил України та інших органів управління відповідно до принципів Альянсу», - розповів Говор.

Також, за його словами, триває підготовка Командування сил спеціальних операцій, яке поступово набуває необхідних спроможностей для виконання завдань за призначенням.

Крім того, як додав Говор, до кінця цього року планується мати укомплектовані та самодостатні Сили спеціальних операцій ЗСУ, які будуть спроможні виконувати весь перелік покладених на них завдань. Нарощування спроможностей Сил спеціальних операцій здійснюється у тісній взаємодії з іноземними партнерами.

Також триває перехід на відповідні структури штабів НАТО органів управління оперативного рівня Сухопутних військ, Повітряних сил та Військово-Морських сил ЗСУ.

У командуваннях видів Збройних сил, оперативних та повітряних командуваннях розпочато реструктуризацію управлінь, відділів, відділень та груп з метою побудови єдиної вертикалі управління за напрямами діяльності.

«У Міністерстві оборони та ЗСУ продовжується реалізація заходів Плану дій щодо впровадження оборонної реформи у 2016 - 2020 роках. Реформування і розвиток Збройних сил України здійснюються відповідно до затверджених президентом Стратегічного оборонного бюлетеня та Державної програми розвитку Збройних сил України на період до 2020 року», - наголосив Говор.