Екс-генсек НАТО про голосування Ради за виборчий кодекс: реформи не буксують

Голосування у ВР відзначив колишній генеральний секретар НАТО, радник президента України Петра Порошенка та політичний лобіст Андерс Фоґ Расмуссен.

"Добрі новини: Рада у першому читанні ухвалила виборчу реформу: пропорційну систему та відкриті партійні списки. Реформи не буксують", - написав Расмуссен у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 листопада, Верховна Рада ухвалила в першому читанні Виборчий кодекс. За підтримку законопроекту №3112-1 проголосували 226 (за необхідних мінімум 226) із 368 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.