Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування щодо посадовців НАЗК

Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування за фактом можливого вчинення службовими особами Національного агентства з питань запобігання корупції дій щодо одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, поєднаної з вимаганням такої вигоди за вчинення дій в інтересах вигодонадавача і третіх осіб.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

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"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи Національного антикорупційного бюро України розпочали досудове розслідування за фактом можливого вчинення службовими особами Національного агентства з питань запобігання корупції, службовими особами інших органів влади та іншими особами у складі організованої групи дій щодо одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, поєднаної з вимаганням такої вигоди за вчинення дій в інтересах вигодонадавача та третіх осіб", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ уточнили, що попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст.368 Кримінального кодексу України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 10 листопада на повідомлення викривачів.

Як повідомляв УНІАН, керівник департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя Національного агентства з питань запобігання корупції Ганна Соломатіна, яка написала заяву про звільнення і нині перебуває на лікарняному, заявила, що керівництво і члени агентства фальсифікують результати перевірок електронних декларацій.