Тимошенко навіть і не думає вибачатися перед Єхануровим

Прем`єр Юлія Тимошенко заявляє, що не збирається вибачатися перед міністром оборони Юрієм Єхануровим у зв`язку із заявою на засіданні Кабміну про необхідність відставки міністра після виявлення фактів корупції в міністерстві.

"Я думаю, що моє вибачення перед Єхануровим буде виглядати як постановка питання про звільнення його на наступному сесійному тижні. Таку корупцію Україна не може пробачити, коли на здоров`ї солдатів, на харчуванні солдат заробляються сотні мільйонів гривень", - заявила прем`єр на брифінгу в суботу, відповідаючи на запитання, чи готова вона вибачитися перед Єхануровим.

"Це не просто звільнення. Відповідати треба за Кримінальним кодексом", - додала Тимошенко, повідомляє Українська правда.

Вона знову заявила, що і висновки КРУ, і висновки уповноваженого уряду з питань боротьби з корупцією щодо діяльності Міноборони правомірні.

"Всі ці люди мають рацію. Треба, щоб хоча б раз спрацювала Генеральна прокуратура. І щоб хоч один чиновник відповів за такі зловживання, перебуваючи при владі", - наголосила Тимошенко.

За її словами, на даний час всі міністерства перевіряються, і якщо будуть "такі сюрпризи, то будемо подавати і інших міністрів на звільнення".

Як відомо, Єхануров вважає, що події, які сталися на засідання уряду в середу у зв`язку з перевіркою КРУ його відомства, перебувають у суто політичній площині, а також сподівається, що Тимошенко вибачиться за свої слова.