Янукович проти відставки уряду

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ виступає проти відставки уряду.

Про це він сказав в інтерв`ю телеканалу «Інтер» в неділю.

За його словами, «сьогодні в такій ситуації, коли до виборів залишилися лічені місяці, уряд мусить працювати».

Лідер Партії регіонів підкреслив, що сьогодні уряд мріє про відставку. «Вони вже давно сидять на валізах», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що дуже часто в урядової команди «зривається: та швидше б це все закінчилося».

«Вони кажуть, що якби нас звільнили восени (йдеться про 2008-й, коли ставилося питання про відставку уряду – УНІАН), ми б вже сьогодні були в опозиції, і ми б вже сьогодні в нормальній формі підходили до президентських виборів», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Також він вважає недоцільним заміну окремих міністрів.

За його словами, потрібно змінювати весь уряд, а якщо «змінювати, як пропонується, то це призведе до погіршення ситуації».