Круглий стіл «Як змінилися медіа-уподобання середнього класу»

27 травня о 14.00 тижневик «Коментарі:» спільно з мережевою маркетинговою агенцією TNS Ukraine проводять круглий стіл на тему: «Як змінилися медіа-уподобання середнього класу».

Під час засідання круглого столу будуть оприлюднені дані останнього дослідження аудиторії української преси TNS, а провідні медіа-експерти обговорять, як реагує ринок преси на зміну уподобань читачів.

Захід відбувається в рамках 10-го Київського міжнародного фестивалю реклами.

Участь у круглому столі беруть:

Ірина Андрющенко, член ради директорів Української асоціації видавців, періодичної преси, генеральний директор компанії «The marker»,

Лусіне Баделян, видавничий директор «Едіпрес Україна»,

Анна Добривечір, заступник генерального директора TNS Ukraine,

Вадим Денисенко, головний редактор тижневика «Коментарі:».

Круглий стіл буде проведено в Будинку кіно за адресою:

м. Київ, вул. Саксаганського, 6 (Синій зал). Початок о 14.00.

Акредитація обов’язкова. Вхід на фестиваль за списком акредитованих. З питань акредитації звертатися за тел: 201-43-01,

e-mail: s.yarynych@e-media.com.ua.