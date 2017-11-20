Британія нині не розглядає можливість надання летального озброєння Україні

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії нині не розглядає можливість надання летального озброєння Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського сказала заступник глави Посольства Великої Британії в Україні Гелен Фейзі.

"Ми тримаємо на постійному контролі питання нашої воєнної допомоги Україні. Ми вивчаємо те, яким чином ми можемо зміцнити українські Збройні сили, але, на відміну від Сполучених Штатів, ми нині не розглядаємо надання летального озброєння", - наголосила Фейзі.

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"Ми хочемо зберігати нашу підтримку, яку надаємо українським військовим, і ми вважаємо, що робимо це дуже ефективно за допомогою програм з підготовки і завдяки допомозі, яку ми також надаємо для реформи Міністерства оборони. Але летальне озброєння нині не перебуває на порядку денному", - заявила дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада на брифінгу в Києві новопризначений помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Вес Мітчелл сказав, що США продовжують розглядати варіант надання Україні летальної зброї, питання надання Україні летального оборонного озброєння обговорювалось також під час переговорів з президентом України Петром Порошенком.

16 листопада Конгрес США схвалив і направив на підпис президенту Дональду Трампу проект закону про оборонний бюджет, що передбачає надання Україні у 2018 році 350 млн доларів на безпекову допомогу.