Третьяков: тільки вчорашня історія може пов'язувати фракцію НУ-НС із СП

Народний депутат України, перший заступник лідера фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» Олександр ТРЕТЬЯКОВ вважає, що причиною політичної кризи є те, що всі політсили вже два роки займаються підготовкою до виборів. Про це він сказав у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Чому в нас в останні два роки перманентна політична криза? Тому що ми чуємо з Банкової одну тезу - «дострокові вибори». Усі політичні сили починають до них готуватися і займаються не своєю діяльністю, а підготовкою до дострокових виборів. І півтора року триває постійна ось ця метушня», - зазначив О.ТРЕТЬЯКОВ.

Коментуючи зміну керівництва НСНУ та керівництва Секретаріату Президента, він зазначив, що на сьогодні Секретаріат Президента вже не має впливу на фракцію НУНС. «Чотири п`яті фракції, а може, і більше, уже ніяк не пов`язані з Секретаріатом Президента. Вона може бути пов`язана лише якоюсь учорашньою історією. Але казати про те, що Секретаріат Президента сьогодні впливає на фракцію, я думаю, що вже не випадає», - сказав О.ТРЕТЬЯКОВ.